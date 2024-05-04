Лутон розписав нічию з Евертоном і залишився у зоні вильоту – провал конкурента Миколенка не допоміг
Лутон і Евертон у матчі 36-го туру АПЛ сильнішого не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".
Поєдинок на "Кенілворт Роуд" між Лутоном і Евертоном мав неймовірну важливість. Перш за все для господарів, адже їм бракувало всього двох залікових балів, аби покинути зону вильоту. "Іриски" ж питання збереження прописки в АПЛ вирішили ще тур тому, але чи не знімуть з них очки ще раз?
У такій атмосфері підопічним Шона Дайча краще було б перемогти. На жаль, гості не могли розраховувати на Миколенка, якому доводиться відновлюватись від травми гомілкостопу. Зіграти на "нуль" без українця Евертон не зміг.
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На 31-й хвилині Локонга виконав шикарну діагональ на дальню стійку. Туди полетів Адебайо. Янг, який замінив Віталія, програв боротьбу Елайї й дозволив розстріляти ворота з близька. Втім, це був не перший гол у зустрічі – Лутон тільки відігрався.
Рахунок було відкрито за сім хвилин до цього з досить кумедного пенальті. Кумедним його зробив фол проти Брентвейта, якого обхопили обома руками – і на що тут тільки сподівались? Калверт-Льюїн впевнено покарав господарів. 1:1.
Загалом матч виглядав не дуже яскраво. Моментів виникало обмаль. До фінального штурму Лутона пригадується тільки фантастичний лонгшот Гаріссона у дальню дев'ятку, який парирував Камінскі. Крім того, на 77-й хвилині Калверт-Льюїн замикав подачу з кутового, пробивши головою під поперечку – цей удар голкіпер теж витягнув.
На останніх секундах Лутон міг вирвати перемогу. Був і шикарний дальній постріл Менгі під дальню стійку, і удар головою від Беррі туди ж, і спроби пробити через себе з кількох метрів. На 8-й компенсованій Таунсенд бахнув з відскоку у лівий нижній, однак на шляху м'яча опинився Брентвейт.
Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1. Лутон набрав 26 очок і наздогнав Ноттінгем, але залишився у зоні вильоту. Новачок АПЛ поступається "лісниками" за різницею голів.
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