Лутон і Евертон у матчі 36-го туру АПЛ сильнішого не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок на "Кенілворт Роуд" між Лутоном і Евертоном мав неймовірну важливість. Перш за все для господарів, адже їм бракувало всього двох залікових балів, аби покинути зону вильоту. "Іриски" ж питання збереження прописки в АПЛ вирішили ще тур тому, але чи не знімуть з них очки ще раз?

У такій атмосфері підопічним Шона Дайча краще було б перемогти. На жаль, гості не могли розраховувати на Миколенка, якому доводиться відновлюватись від травми гомілкостопу. Зіграти на "нуль" без українця Евертон не зміг.

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На 31-й хвилині Локонга виконав шикарну діагональ на дальню стійку. Туди полетів Адебайо. Янг, який замінив Віталія, програв боротьбу Елайї й дозволив розстріляти ворота з близька. Втім, це був не перший гол у зустрічі – Лутон тільки відігрався.

Рахунок було відкрито за сім хвилин до цього з досить кумедного пенальті. Кумедним його зробив фол проти Брентвейта, якого обхопили обома руками – і на що тут тільки сподівались? Калверт-Льюїн впевнено покарав господарів. 1:1.

Загалом матч виглядав не дуже яскраво. Моментів виникало обмаль. До фінального штурму Лутона пригадується тільки фантастичний лонгшот Гаріссона у дальню дев'ятку, який парирував Камінскі. Крім того, на 77-й хвилині Калверт-Льюїн замикав подачу з кутового, пробивши головою під поперечку – цей удар голкіпер теж витягнув.

До речі, 4 травня в АПЛ в одному матчі можуть зіграти два українці – Арсенал приймає Борнмут. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" переможуть "вишеньок". Коефіцієнт на перемогу команди Зінченка – 1,25. Звитяга партнерів Забарного оцінена в 11,75, а нічия – 6,86. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,35, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,21.

На останніх секундах Лутон міг вирвати перемогу. Був і шикарний дальній постріл Менгі під дальню стійку, і удар головою від Беррі туди ж, і спроби пробити через себе з кількох метрів. На 8-й компенсованій Таунсенд бахнув з відскоку у лівий нижній, однак на шляху м'яча опинився Брентвейт.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1. Лутон набрав 26 очок і наздогнав Ноттінгем, але залишився у зоні вильоту. Новачок АПЛ поступається "лісниками" за різницею голів.

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