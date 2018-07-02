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Бразилія – Мексика: Неймар став найкращим футболістом матчу

19:10 196 Читать на русском
Бразилія – Мексика: Неймар став найкращим футболістом матчу
Неймар у матчі проти мексиканців / Фото: FIFA

Визначився найкращий гравець матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 Бразилія – Мексика (2:0).

Форвард збірної Бразилії Неймар отримав звання найкращого футболіста матчу Бразилія – Мексика, повідомляє офіційний сайт FIFA.

ЧС-2018 Бразилія – Мексика: пентакампеони здобувають перемогу на класі й виходять у чвертьфінал

У матчі проти мексиканців Неймар забив гол та віддав гольову передачу.

Бразилія – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, збірна Бразилії перемогла Мексику у матчі 1/8 фіналу Мундіалю та вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу.

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Мексика
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Теги
ЧС 2018 Неймар Неймар Бразилія Бразилія Бразилія - Мексика
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