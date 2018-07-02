ЧС-2018: Бразилія стала найрезультативнішою командою в історії Мундіалів

Національна збірна Бразилії за свою історію виступів на чемпіонатах світу забила 228 голів.

Збірна Бразилії впевнено обіграла Мексику та вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

Бразилія – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Селесао забили 228 голів за час виступів на чемпіонатах світу і вийшли з цим показником на перше місце, повідомляє Gracenote Live.

Раніше лідером за цим показником була Німеччина, на рахунку якої 226 голів. Зазначимо, що Бундестім вже покинув Мундіаль та не матиме шансів поновити свою першість.

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