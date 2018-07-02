Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу

Збірна Бельгії у фантастичному матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 переграла збірну Японії із рахунком 3:2. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Підопічні Роберто Мартінеса зуміли зробити неймовірний камбек. Після того, як вони двічі пропустили на стартовому відрізку другої половини гри, бельгійці забили тричі до кінця поєдинку. Особливо ефектним вийшов третій м'яч: "червоні дияволи" втекли в контратаку після кутового японців і розіграли її по нотах, дозволивши стати героєм Насеру Шадлі.

ЧС-2018, 1/8 фіналу: Бельгія вирвала фантастичну перемогу над Японією на 90+4

Японці зуміли забити вже на старті другого тайму. Харагучі ввійшов до штрафного майданчика й класно пробив у дальній кут.

Гол Харагучі:

А ще за 4 хвилини японці сенсаційно подвоїли перевагу завдяки дальньому удару Такасі Інуї.

Гол Інуї:

На 69-й хвилині Ян Вертонген ударом головою курйозно переграв Кавасіму.

Гол Вертонгена:

Через 5 хвилин зіграв джокер Роберто Мартінеса – Маруан Феллаїні вийшов на заміну й забив ударом головою після навісу зліва.

Бельгія – Японія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 – як це було

Гол Феллаїні:

На 90+4-й хвилині Насер Шадлі забив після шикарної контратаки збірної Бельгії.

Гол Шадлі:

Огляд матчу:

ЧС-2018, 1/8 фіналу

Бельгія – Японія – 3:2

Голи: Вертонген, 69, Феллаїні, 74, Шадлі, 90+4 – Харагучі, 48, Інуї, 52