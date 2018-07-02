toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - МЕКСИКА БЕЛЬГІЯ - ЯПОНІЯ ІСПАНІЯ - РОСІЯ Новини ЧС 2018

Бразилія – Мексика – відео голів

18:48 1693 Читать на русском
Бразилія – Мексика – відео голів
Бразилія – Мексика – відео голів

Збірна Бразилії в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Мексики веде в рахунку. Дивіться відео голів на "Футбол 24".

На 51-й хвилині Неймар замкнув простріл партнера і вивів свою команду вперед.

Гол Неймара:

На 88-й хвилині Неймар асистував на Фірміно, який пеерправіл м'яч в порожні ворота і подвоїв перевагу своєї команди.

Гол Фірміно:

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія

live 90'
2 : 0
Мексика
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Мексика Мексика Бразилія - Мексика Відеоновини Бразилія Бразилія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
7
хв
Бельгія
21:00
Японія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук