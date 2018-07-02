Бразилія – Мексика – відео голів

Збірна Бразилії в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Мексики веде в рахунку. Дивіться відео голів на "Футбол 24".

На 51-й хвилині Неймар замкнув простріл партнера і вивів свою команду вперед.

Гол Неймара:

На 88-й хвилині Неймар асистував на Фірміно, який пеерправіл м'яч в порожні ворота і подвоїв перевагу своєї команди.

Гол Фірміно: