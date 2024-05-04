"Цей клуб може мати лише видатних гравців, тому що очікування дуже високі. Манчестер Юнайтед – найбільший, можливо, другий чи третій за величиною клуб у світі, з найбільшою базою вболівальників, тож очікування завжди будуть.

Тен Хаг сенсаційно може покинути Манчестер Юнайтед заради кризової команди

Кожен має свою думку про Манчестер Юнайтед, і це мають бути лише видатні гравці. Футболісти, які володіють усім набором навичок, тобто фізичними та особливо розумовими навичками, які їм необхідні, щоб діяти та робити свій внесок, тому що ми повинні перемагати у кожній грі. Від нас чекають чогось у кожній грі, тому ви зможете виправдати ці очікування лише тоді, коли у вас будуть такі визначні гравці.

Але в останнє десятиліття і зараз ми не завжди могли отримати тих гравців, яких хотіли. Тоді вам доведеться будувати та визнати, що до вас приходять таланти, а не готові гравці, які вже довели це у минулому.

Ми хотіли Харрі Кейна. Ви знаєте, що він гарантує вам 30 голів за сезон. Зрештою, нам довелося перемкнутися на Хьойлунда. Я думаю, що Расмус також дістанеться планки у 30 голів за сезон, але йому потрібен час. Несправедливо оцінювати його так само, як Кейна.

Також ми бачили пару Френкі де Йонг-Каземіро в центрі поля. Вони дійсно мали добре доповнювати одне одного. Якщо ви хочете грати в стилі Аякса, вам потрібен такий тип гравця", – резюмував Тен Хаг в інтерв'ю Sky Sports.

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