ЧС-2018: Бельгія повторила досягнення збірної Португалії 52-річної давності

Неймовірний камбек збірної Бельгії у матчі проти Японії / Фото: FIFA

Збірна Бельгії здійснила неймовірний камбек, відігравшись з 0:2 у матчі 1/8 фіналу ЧС проти Японії.

Збірна Бельгії виграла у національної команди Японії з рахунком 3:2, програючи по ходу матчу 0:2 у матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

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Ввостанє подібне досягнення вдалось збірній Португалії в плей-офф чемпіонату світу 1966 року.

Тоді португальці відігрались в основний час, програючи збірній КНДР в два м'ячі. Той поєдинок завершився перемогою Португалії 5:3.

Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу