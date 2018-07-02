ЧС-2018: Бельгія повторила досягнення збірної Португалії 52-річної давності

ЧС 2018 — 22:55 2351
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ЧС-2018, 1/8 фіналу: Бельгія вирвала фантастичну перемогу над Японією на 90+4
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ЧС-2018 прогноз букмекерів – нові фаворити на перемогу, Росія в головних аутсайдерахЧС 2018 — 19:52 1931
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ЧС-2018 Бразилія – Мексика: перемога на класі пентакампеонів, зірка Вілліана та ефективність НеймараЧС 2018 — 19:43 3073
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Провальний Де Хеа, скандал Лопетегі, страх Єрро: головні причини провалу Іспанії на ЧС-2018ЧС 2018 — 16:00 3208
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ЧС-2018: як мінімум в 1/2 фіналу буде команда-сенсація – "примхи" турнірної сіткиЧС 2018 — 13:35 5133
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