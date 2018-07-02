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ЧС-2018: Бельгія повторила досягнення збірної Португалії 52-річної давності

23:47 1 Читать на русском
ЧС-2018: Бельгія повторила досягнення збірної Португалії 52-річної давності
Неймовірний камбек збірної Бельгії у матчі проти Японії / Фото: FIFA

Збірна Бельгії здійснила неймовірний камбек, відігравшись з 0:2 у матчі 1/8 фіналу ЧС проти Японії.

Збірна Бельгії виграла у національної команди Японії з рахунком 3:2, програючи по ходу матчу 0:2 у матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

ЧС-2018, 1/8 фіналу: Бельгія вирвала фантастичну перемогу над Японією на 90+4

Ввостанє подібне досягнення вдалось збірній Португалії в плей-офф чемпіонату світу 1966 року.

Тоді португальці відігрались в основний час, програючи збірній КНДР в два м'ячі. Той поєдинок завершився перемогою Португалії 5:3.

Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу

ЧС 20181/8 фіналу

Бельгія - Японія: Понеділок 02 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
3 : 2
Японія
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ЧС 2018 Бельгія - Японія
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