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Бельгія – Японія: Азар став найкращим гравцем матчу

23:22 180 Читать на русском
Бельгія – Японія: Азар став найкращим гравцем матчу
Азар у матчі проти Японії / Фото: FIFA

Визначився найкращий гравець матчу Бельгія – Японія.

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар отримав звання найкращого футболіста матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 Бельгія – Японія.

ЧС-2018, 1/8 фіналу: Бельгія вирвала фантастичну перемогу над Японією на 90+4

Бельгієць постійно загрожував воротам збірної Японії та віддав гольову передачу на Маруана Фелаїні, котрий відновив паритет у поєдинку.

В підсумку, збірна Бельгії здобула вольову перемогу над Японією (3:2).

Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу

ЧС 20181/8 фіналу

Бельгія - Японія: Понеділок 02 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
3 : 2
Японія
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Теги
ЧС 2018 Бельгія - Японія Еден Азар Еден Азар
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