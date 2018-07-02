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Сампаолі покине збірну Аргентини

10:02 383 Читать на русском
Сампаолі покине збірну Аргентини
Хорхе Сампаолі / Фото з соцмереж

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі залишить команду.

58-річний фахівець на зустрічі з головою Асоціації футболу Аргентини (AFA) Клаудіо Тапією обговорить умови свого відходу, повідомляє TNT Sports.

За інформацією видання, Сампаолі повинен сам піти у відставку, якщо цього не трапиться, тоді AFA розірве контракт в односторонньому порядку.

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Аргентинець відпрацював в збірній 13 місяців. Його контракт розрахований на п'ять років. Він може бути розірваний після Кубка Америки-2019. Але якщо звільнення трапиться до цього турніру, Хорхе Сампаолі повинен отримати компенсацію в розмірі 20 млн доларів.

Нагадаємо, Аргентина покинула ЧС-2018 після поразки від Франції (3:4) на стадії 1/8 фіналу.

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі Франція - Аргентина Аргентина Аргентина
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