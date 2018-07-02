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Клопп: Новий контракт Салаха – це нагорода за те, що він дав Ліверпулю

11:18 644 Читать на русском
Клопп: Новий контракт Салаха – це нагорода за те, що він дав Ліверпулю
Юрген Клопп та Мохамед Салах / Фото AFP

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував новий контракт Мохамеда Салаха.

"Новий контракт Салаха – це нагорода людині, яка чудово виступала і дала багато клубу і команді в минулому сезоні. Ця новина демонструє дві речі: віру Салаха в Ліверпуль і нашу віру в нього.

Салах продовжив контракт з Ліверпулем

Ми хочемо, щоб такі таланти світового рівня бачили на Енфілді свій дім, в якому вони можуть відчувати себе максимально комфортно і реалізовувати свої мрії, амбіції – ми старанно працюємо, щоб досягти цього. Думаю, коли такий гравець, як Салах, заявляє, що тут його дім, це говорить багато про що.

У той же час новий контракт Салаха показує, як ми цінуємо його і як хочемо, щоб він продовжував розвиватися. Його головна якість – він ніколи не ставить себе вище команди і усвідомлює, що його індивідуальні успіхи в минулому сезоні стали можливі завдяки підтримці партнерів", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Теги
Мохамед Салах Мохамед Салах Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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