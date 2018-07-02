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Салах став найбільш високооплачуваним гравцем в історії Ліверпуля

12:21 808 Читать на русском
Салах став найбільш високооплачуваним гравцем в історії Ліверпуля
Мохамед Салах / Фото з соцмереж

Стали відомі деталі нового контракту Мохамеда Салаха з Ліверпулем.

Новий контракт єгипетського нападника з клубом розрахований на 5 років до 2023 року, повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання Салах отримуватиме 226 тисяч євро в тиждень, що зробить його найбільш високооплачуваним футболістом у теперішньому складі Ліверпуля, а також в історії клубу.

Клопп: Новий контракт Салаха – це нагорода за те, що він дав Ліверпулю

Нагадаємо, Салах перейшов у Ліверпуль влітку 2017 року з Роми. Сума трансферу склала 42 млн євро. У минулому сезоні 26-річний гравець відзначився голами 32 рази в 36 матчах чемпіонату Англії.

Теги
Англія Мохамед Салах Мохамед Салах
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