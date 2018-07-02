ЧС-2018: Мексика – єдина збірна, яка покидає Мундіаль у 1/8 фіналу всьоме поспіль

Мексиканці після матчу з Бразилією / Фото: FIFA

Збірна Мексики не можуть зняти прокляття 1/8 фіналу чемпіонатів світу більше 20 років.

Збірна Мексики програла Бразилії у 1/8 фіналу ЧС-2018 та встановила цікаве антидосягнення.

ЧС-2018 Бразилія – Мексика: пентакампеони здобувають перемогу на класі й виходять у чвертьфінал

Мексика – єдина збірна за всю історію Мундіалів, що примудрилась вилетіти у 1/8 світової першості всьоме поспіль, інформує MisterChip.

Мексиканці вилітали на стадії 1/8 фіналу під час чемпіонатів світу 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 та 2018 років.

Бразилія – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу