ЧС-2018: Мексика – єдина збірна, яка покидає Мундіаль у 1/8 фіналу всьоме поспіль

ЧС 2018 — 20:00 136
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Бельгія – Японія: стартові склади на матч 1/8 фіналу ЧС-2018
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ЧС-2018 прогноз букмекерів – нові фаворити на перемогу, Росія в головних аутсайдерахЧС 2018 — 19:52 618
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ЧС-2018 Бразилія – Мексика: перемога на класі пентакампеонів, зірка Вілліана та ефективність НеймараЧС 2018 — 19:43 1825
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Провальний Де Хеа, скандал Лопетегі, страх Єрро: головні причини провалу Іспанії на ЧС-2018ЧС 2018 — 16:00 2915
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ЧС-2018: як мінімум в 1/2 фіналу буде команда-сенсація – "примхи" турнірної сіткиЧС 2018 — 13:35 4646
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