ЧС-2018: Маркес – перший футболіст в історії, який був капітаном на п'яти чемпіонатах світу

Незмінний капітан збірної Мексики Рафа Маркес встановив приголомшливе досягнення.

39-річний мексиканець встановив рекорд чемпіонатів світу, зігравши на п'яти чемпіонатах світу у якості капітана своєї збірної, інформує MisterChip.

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Окрім капітанства на Мундіалі в Росії Маркесу належала капітанська пов'язка під час чемпіонатів світу у Бразилії(2014), ПАР(2010), Німеччині(2006), та Південній Кореї(2002).

Додамо, сьогодні Рафа Маркес став одним із найбільш вікових футболістів, що виходили у стартовому складі за всю історію чемпіонатів світу.

Нагадаємо, збірна Мексика програла бразильцям у 1/8 фіналу чемпіонату світу та покинула турнір.

Бразилія – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу