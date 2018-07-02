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ЧС-2018: Маркес – перший футболіст в історії, який був капітаном на п'яти чемпіонатах світу

20:10 304 Читать на русском
ЧС-2018: Маркес – перший футболіст в історії, який був капітаном на п'яти чемпіонатах світу
Рафа Маркес / Goal

Незмінний капітан збірної Мексики Рафа Маркес встановив приголомшливе досягнення.

39-річний мексиканець встановив рекорд чемпіонатів світу, зігравши на п'яти чемпіонатах світу у якості капітана своєї збірної, інформує MisterChip.

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Окрім капітанства на Мундіалі в Росії Маркесу належала капітанська пов'язка під час чемпіонатів світу у Бразилії(2014), ПАР(2010), Німеччині(2006), та Південній Кореї(2002).

Додамо, сьогодні Рафа Маркес став одним із найбільш вікових футболістів, що виходили у стартовому складі за всю історію чемпіонатів світу.

Нагадаємо, збірна Мексика програла бразильцям у 1/8 фіналу чемпіонату світу та покинула турнір.

Бразилія – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Мексика
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Теги
ЧС 2018 Бразилія - Мексика Рафа Маркес Рафа Маркес Мексика Мексика
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