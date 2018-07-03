Главные новости футбола 2 июля: Бразилия на классе одолела Мексику на ЧМ-2018, Бельгия фантастически прошла Японию

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 июля.

Бразилия – Мексика

Сборная Бразилии на классе победила Мексику и вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Форвард Неймар стал лучшим игроком матча – ему удалось забить самому и ассистировать партнеру. Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Победа позволила Бразилии стать самой результативной командой в истории мундиалей. В то же время сборная Мексики стала единственной командой, которая покидает ЧМ на стадии 1/8 финала в седьмой раз подряд. Интересное достижения у лидера мексиканцев – Рафа Маркес стал первым игроком в истории, который был капитаном на пяти чемпионатах мира.

Нападающий "селесао" Неймар снова попал в центр внимания. На этот раз – из-за конфликта с мексиканским вингером Мигелем Лайюном.

Бельгия – Япония

В другом матче 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Бельгии в фантастическом стиле вырвала победу у Японии в основное время. "Красные дьяволы" пропустили дважды на старте второго тайма, но сумели забить три мяча в ответ – видео голов и обзор матча.

Невероятная победа позволила бельгийцам повторить достижение сборной Португалии 52-летней давности. Тогда "команда избранных" тоже смогла отыграться в плей-офф чемпионата мира, проигрывая 0:2. Эден Азар стал лучшим игроком матча, хоть и не забил. Атакующий хавбек сумел отдать голевую передачу, а также порадовался, что на скамейке у Бельгии есть игроки, которые способны изменить ход матча. Феллаини и Шадли вышли на замену и забили по мячу в ворота сборной Японии.

После этого матча определилась третья пара четвертьфиналистов турнира – 6 июля сборные Бразилии и Бельгии встретятся в Казани.

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