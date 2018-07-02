ЧС-2018 Бельгія – Японія: Куртуа ледь не зганьбився курйозним фейлом, несподівана нічия

Бельгія та Японія зустрічаються у матчі 1/8 Чемпіонату світу 2018. Звіт і рахунок гри читайте на "Футбол 24".

Матч Бельгія – Японія стартував о 21:00. Японія стартувала з атак. Кагава на 1-й хвилині ледь не влучив у нижній кут дальнім ударом. Перші удар і кутовий Бельгія заробила тільки на 16-й. Перед тим Карраско заплутували ноги в межах штрафного, але екс-зірка Атлетіко забув впасти, і суддя не наважився призначати пенальті. Лукаку двічі звільнявся від опіки, відразу ж пробивав, але "самураї" насмерть лягали під удар. Де Брюйне та Азар в компанії Ромелу взялись за свою справу. Японців затиснули в їхньому штрафному та змусили грати сліпо на відбій, і ось уже Азар бомбардує ворота здалеку, а з-під ноги Лукаку двічі поспіль вибивають м'яч.

Бельгія – Японія: ОНЛАЙН-трансляція

Японці непогано огризнулись на 31-й. Нагатомо зліва увірвався у штрафний, Інуї несподівано виграв верх, але занадто слабо пробив – Куртуа проблем не відчув. А ось наприкінці першого тайму Тібо після легкого рикошету від японця Осако, здавалось, прибрав снаряд до рук, однак раптово пропустив його між ними і своїми ногами. На щастя "червоних дияволів", м'яч не встиг дострибати до лінії воріт.

Бельгія – Японія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

ЧС-2018, 1/8 фіналу

Бельгія – Японія – 0:0 (Перерва)