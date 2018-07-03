Азар: Добре, що на лавці в Бельгії є гравці, здатні змінити хід матчу

Вінгер Бельгії Еден Азар прокоментував драматичну перемогу своєї команди над Японією в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Перші хвилин 25 ми відіграли насправді добре. А далі пішло все не за планом. Цих двох голів можна було уникнути.

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Але мені сподобалася наша реакція на пропущені голи, це відмінний тренінг для нас. Добре, що в збірної Бельгії є гравці на лавці запасних, які можуть повністю змінити хід гри.

Сьогодні ми просто раді, що перемогли і вийшли в чвертьфінал. У суботу буде приголомшлива гра. Постараємося нав'язати бразильцям свою гру і виграти", – цитує Азара портал Чемпіонат.

Бельгія завдяки перемозі над Японією пройшла в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018, де зіграє з Бразилією. Матч відбудеться 6 липня.

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