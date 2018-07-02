ЧС-2018 Бразилія – Мексика: пентакампеони здобувають перемогу на класі й виходять у чвертьфінал

Збірна Бразилії здолала збірну Мексики в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 із рахунком. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Зі стартових хвилин зустрічі ініціативою несподівано заволоділи мексиканці. Вже в перші 5 хвилин підопічні Осоріо кілька разів ефектно проривалися флангами й намагалися завантажити роботою оборону "селесао" та їхнього кіпера Аліссона. Особливо активним був Гуардадо, який двічі за кілька хвилин створював небезпеку поблизу воріт бразильців.

Бразилія – Мексика – відео гола

Відповісти збірна Бразилії спробувала на 5-й хвилині. Хавбек Барселони Філіппе Коутінью непогано пробив із 25-ти метрів, але Очоа спокійно парирував удар по центру воріт. Проте, ще до середини першого тайму територію продовжували контролювати мексиканці. В одному з епізодів Лосано з правого флангу намагався прострілити на одинокого Чічаріто перед воротами, але півзахиснику бракувало точності.

Перша половина стартового тайму яскраво оголила головну проблему бразильців – фланги. Фагнер і Філіпе Луїш розпочали Мундіаль у статусі резервістів, а Гуардадо та Лосано в цей вечір повністю довели, що це було невипадково. Особливо важко було оборонцю Корінтіанса на правому фланзі. Фагнер так настраждався від атакувальної лінії мексиканців, що з 15-ї хвилини при обороні власних воріт йому активно почав допомагати Вілліан.

Із 25-ї хвилини ініціатива поступово перейшла до Бразилії, а Мексика почала шукати щастя в контратаках. Небезпечніше, при цьому, діяли підопічні Тіте. Бразильці добряче притисли "Триколор" до власних воріт і лише Очоа, який, вочевидь, вкотре піймав кураж у матчі за збірну, на останньому рубежі не дав змоги забити Жезусу, Неймару та Коутінью. Але такі 0:0 після першої головини були багатообіцяючими. Принаймні, була впевненість, що команди заб'ють в основний час.

У перерві Хуан Карлос Осоріо вирішив повернути Мексику до звичної на ЧС-2018 схеми: він зняв ветерана Рафу Маркеса та випустив вінгера Лаюна. Та на старті другого тайму змогли відкрити рахунок бразильці. Неймар спочатку класно кинув Вілліана у прорив до вільної зони, а вже звідти хавбек Челсі відмінно прострілив і дозволив Нему спокійно записати гол до свого активу.

Майже відразу Вілліан продемонстрував ще цілу серію своїх чудових проривів до оборонних редутів мексиканців, а його почин спробували підтримати і партнери. Неймар почав у фірмовому стилі активно зміщуватися з м'ячем до центру з лівого флангу. А ще в одній із атак Паулінью класно пробив в один дотик після пасу з флангу, але Очоа знову показав класну гру на лінії.

На 61-й хвилині спробував відповісти Вела. Вінгер пробив метрів із 25-ти під поперечину, але Аліссон зумів відбити м'яч на кутовий. За дві хвилини знайшлася відповідь і в "селесао". Вілліан після чергового прориву правим флангом теж класно бив під поперечину, але Очоа зумів здійснити черговий сейв.

"Триколор" усіма силами пішов вперед, але спроби мексиканців зрівняти рахунок несли менше небезпеки, ніж контратаки бразильців. Не маючи змоги продертися крізь тандем центрбеків Тьягу Сілва-Міранда підопічні Осоріо взяли на озброєння удари здалеку та простріли з флангів. Але обом варіантам атак від збірної Мексики явно бракувало вишуканості та точності. Коли ж чогось не вистачало бразильським захисникам, то їм відразу на допомогу приходив Аліссон.

Джокера в поєдинку витягнув керманич пентакампеонів Тіте. Він замінив непомітного Коутінью на Фірміно, а той вже через два оберти секундної стрілки оформив перший для себе гол на Мундіалі. Неймар отримав класну передачу від Фернандінью, протягнув м'яч лівим флангом і вивів Боббі на порожні ворота – 2:0.

Другий забитий м'яч за кілька хвилин до кінця матчу фактично зняв усі запитання про переможця. І навіть 6 доданих арбітром хвилин не допомогли мексиканцям створити жодного по-справжньому небезпечного момента. Збірна Бразилії спокійно довела поєдинок до переможного кінця та підтвердила свій статус фаворита чемпіонату світу-2018.

ЧС-2018, 1/8 фіналу

Бразилія – Мексика – 2:0

Гол: Неймар, 51, Фірміно, 88