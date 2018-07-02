Ковач офіційно представлений в якості головного тренера Баварії

Баварія представила нового головного тренера команди Ніко Ковача.

Новоспечний наставник мюнхенської Баварії Ніко Ковач дав першу прес-конференцію на новій посаді.

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"Я повернувся. Радий, що Баварія вибрала мене новим тренером. Наша мета – зробити кожного гравця кращим і вирішити поставлені завдання.

Гравці збірної Німеччини і Левандовскі пропустять передсезонний Кубок Ауді. З 1 вересня наш тренерський штаб зміцнить Петер Херрманн", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.