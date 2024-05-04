Нападник "гірників" Данило Сікан обійшов партнерів по команді у боротьбі за звання найкращого гравця місяця.

Прес-служба Шахтаря повідомила результати голосування вболівальників щодо найкращого гравця команди у квітні. Нагорода дісталася Данилові Сікану.

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23-річний бомбардир набрав 47% голосів (5013 уболівальників) і випередив бразильського вінгера Кевіна (3173 бали), буркінійського форварда Лассіну Траоре (1301) та півзахисника Артем Бондаренко (1068).

Нагадаємо, у квітні Сікан провів за Шахтар 6 матчів, в яких забив 5 голів (Чорноморцю та Ворсклі в Кубку України, Зорі (двічі) та ЛНЗ в УПЛ).

Загалом у поточному сезоні Данило оформив 14 м'ячів та віддав 4 результативні передачі у 37-ми матчах.

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