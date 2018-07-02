Санчес Флорес – основний претендент на посаду тренера збірної Іспанії

Кіке Санчес Флорес найближчим часом може очолити збірну Іспанії.

Федерація футболу Іспанії розпочала пошуки нового головного тренера для національної команди після провалу на чемпіонаті світу-2018, де іспанці поступилися Росії (1:1, пен. 3:4) в 1/8 фіналу турніру.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Головним кандидатом на посаду наставника "Фурії Рохи" вважається Кіке Санчес Флорес, повідомляє AS.

За інформацією видання ще одним претендентом є Луїс Енріке, який раніше заявляв про своє бажання коли-небудь попрацювати в збірній. Також федерація розглядає кандидатури Пако Хемеса і Кіке Сетьєна.

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