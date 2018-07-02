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Санчес Флорес – основний претендент на посаду тренера збірної Іспанії

13:26 321 Читать на русском
Санчес Флорес – основний претендент на посаду тренера збірної Іспанії
Кіке Санчес Флорес / Фото AFP

Кіке Санчес Флорес найближчим часом може очолити збірну Іспанії.

Федерація футболу Іспанії розпочала пошуки нового головного тренера для національної команди після провалу на чемпіонаті світу-2018, де іспанці поступилися Росії (1:1, пен. 3:4) в 1/8 фіналу турніру.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Головним кандидатом на посаду наставника "Фурії Рохи" вважається Кіке Санчес Флорес, повідомляє AS.

За інформацією видання ще одним претендентом є Луїс Енріке, який раніше заявляв про своє бажання коли-небудь попрацювати в збірній. Також федерація розглядає кандидатури Пако Хемеса і Кіке Сетьєна.

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ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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ЧС 2018 Іспанія - Росія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Пако Хемес Пако Хемес Іспанія Іспанія Луїс Енріке Луїс Енріке Кіке Санчес Флорес Кіке Санчес Флорес
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