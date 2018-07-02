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Бразилія – Мексика: Неймар у центрі уваги – конфлікт із Лаюном, який може стати новим мемом

21:23 604 Читать на русском
Бразилія – Мексика: Неймар у центрі уваги – конфлікт із Лаюном, який може стати новим мемом
Неймар / фото із соцмереж

Нападник бразильської збірної Неймар в одному з епізодів матчу проти Мексики (2:0) в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 звалився наче підкошений після "теплої" зустрічі з хавбеком "Триколору" Мігелем Лаюном.

"Я бачив епізод із Неймаром. На нього наступили. Він прагне грати, а не щоб по ньому бігали", – розповів на післяматчевій прес-конференції головний тренер збірної Бразилії Тіте.

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Критики 26-річного нападника, однак, вважають, що той вкотре проявив свої акторські здібності. На їхню думку, Лаюн ледь торкнувся Неймара, а той явно переграв із демонстрацією наслідків контакту з мексиканцем.

"Футбол 24" пропонує своїм читачам визначитися, чим насправді був конфлікт Неймара з Лаюном – хамським фолом чи смішною симуляцією.

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Мексика
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Теги
Бразилія Бразилія Мексика Мексика ЧС 2018 Бразилія - Мексика Неймар Неймар Мігель Лаюн Мігель Лаюн
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