У чвертьфіналах ЛЧ відбулося оновлення показників найшвидшого гравця сезону. У матчі з Барселоною лівий фулбек ПСЖ Нуну Мендеш продемонстрував рекордний результат. А найшвидшим за підсумком перших півфіналів став його партнер Ашраф Хакімі.

До завершення поточного розіграшу Ліги чемпіонів залишається три матчі. Однак вже зараз чітко вималювався топ найшвидших гравців сезону. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про рекорди швидкості у нинішній Лізі чемпіонів.

Дайзен Маеда (Селтік) – 35,6 км/год

"Кролик Duracell", як називають Маеду в Шотландії, брав участь лише у другому для себе сезоні Ліги чемпіонів. Однак у чотирьох поєдинках, які японець провів восени за Селтік, він зумів пристойно розігнатися і опинився на восьмій позиції серед спринтерів.

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Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) – 35,71 км/год

"Гадаю, Маркус може перегнати мене на 20-ти чи навіть 30-ти метрах", – це слова найшвидшої людини світу Усейна Болта. Звичайно, на довшій дистанції ямайська легенда не залишила б шансів Рашфорду, проте ривок у лідера МЮ фантастичний. До речі, в АПЛ Маркус розганявся до 35,95 км/год і вважався найшвидшим гравцем МЮ минулого сезону.

Лоїс Опенда (РБ Лейпциг) – 35,71 км/год

Дебютант Лейпцига видав хороший відрізок у Лізі чемпіонів і забив чотири м’ячі у восьми матчах. Окрім виконання безпосередніх обов’язків, Опенда традиційно прудко бігав. Персональний рекорд Лоїса у Бундеслізі ще кращий – 36,09 км/год.

Ашраф Хакімі (ПСЖ) – 35,9 км/год

Марокканець загалом подолав у поточному розіграші 110,5 кілометрів і це один із найкращих показників. Та крім витривалості, Хакімі вражає швидкістю. У часи виступів за дортмундську Борусію захисник здійснив забіг, який протягом кількох місяців вважався найшвидшим в історії Бундесліги. А у вчорашньому матчі проти екс-команди захисник покращив свій показник (35,6 км/год) і ввірвався у топ-5 нашого рейтингу.

Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті) – 36 км/год

Високий зріст (194 сантиметри) не заважає Холанду швидко долати дистанцію. Більше того, фахівці запевняють, що норвежець може бути ще моторнішим, якщо вдосконалить стилістику бігу.

Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 36,1 км/год

Очевидний фаворит нашого рейтингу поки лише третій. Мбаппе настільки швидкий, що чимало симуляторів давно співставляють його показники із даними Усейна Болта. Однак ямаєць тут поза конкуренцію.

Mbappe’s max speed is approximately 38 km/h.



Bolt’s max speed for that world record was 44.72 km/h (average speed of 37.58 km/)



There’s a significant difference in just 1 km/h faster or slower - imagine 6 km/h.



Mbappe is extremely fast for a footballer but not comparable. https://t.co/RHtWaxrkoP — STATSports (@statsports) March 6, 2024

Зате Кіліан практично не має конкурентів серед бомбардирів ЛЧ. Вісім влучних ударів дозволяють йому очолювати список голеадорів разом із Харрі Кейном.

Карім Адейємі (Борусія Дортмунд) – 36,3 км/год

Торік гравець "шершнів" був лише восьмим у списку і розігнався до 36,1 км/год. Ще кращий показник Адейємі встановив у матчі Бундесліги (36,65 км/год) і закріпив за собою рекорд турніру. Проте у Лізі чемпіонів знайшовся один спринтер, який перегнав Каріма.

Нуну Мендеш (ПСЖ) – 37,21 км/год

"Хто швидший: я чи Кіліан? Кіліан, він більш вибуховий… Але я працюватиму, щоб стати найшвидшим", – сказав якось Нуну Мендеш. У них із Мбаппе свої заруби на тренуваннях, проте в контексті індивідуальних показників в офіційних матчах захисник поки переважає форварда. Зрештою, у Мбаппе є щонайменше один матч півфіналу, щоб виправити це. До речі, Нуну Мендеш вже випередив Альфонсо Девіса, який мав статус найшвидшого футболіста попереднього розіграшу ЛЧ – 37,2 км/год проти 37,1 км/год (другим був наш Михайло Мудрик із 36,6 км/год). Але це ще не межа?