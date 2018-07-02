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БЕЛЬГІЯ - ЯПОНІЯ БРАЗИЛІЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

ЧС-2018: визначилась третя пара чвертьфіналістів турніру

23:01 544 Читать на русском
ЧС-2018: визначилась третя пара чвертьфіналістів турніру
ЧС-2018: визначилась третя пара чвертьфіналістів турніру

У третьому чвертьфіналі чемпіонату світу-2018 зустрінуться Бразилія та Бельгія.

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія впевнено обіграла Мексику, а от бельгійці у драматичному матчі ледве здобули перемогу над командою Японіїї.

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Таким чином, у третьому чвертьфіналі чемпіонату світу-2018 зіграють Бразилія та Бельгія.

Матч 1/4 фіналу Мундіалю Бразилія – Бельгія відбудеться 6 липня.

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Мексика
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Теги
Бразилія Бразилія ЧС 2018 Бразилія - Мексика Бельгія - Японія Бельгія Бельгія
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