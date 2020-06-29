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Рома відновила інтерес до Коваленка та сподівається на поступки від Шахтаря

14:13 - Читать на русском
Рома відновила інтерес до Коваленка та сподівається на поступки від Шахтаря
Віктор Коваленко / ФК Шахтар

Наставник Роми Паулу Фонсека все ще зацікавлений у трансфері свого колишнього підопічного.

Рома не полишає спроб підсилитися Віктором Коваленком, яким цікавиться вже протягом тривалого часу. Наставник "джалороссі" Паулу Фонсека не приховує бажання знову попрацювати з колишнім підопічним – тепер вже у Вічному місті.

Шахтар визначився з ціною Коваленка – скромна сума не лякає Рому, але є інша перешкода трансферу

Португалець просить керівництво клубу підписати Коваленка, якого Шахтар оцінює у 15 млн євро. Втім, римляни сподіваються, що "гірники" знизять ціну на хавбека, який через рік отримає статус вільного агента. На користь Роми може зіграти і те, що сам гравець налаштований спробувати свої сили в Європі. Існує і ще один фактор, який може посприяти трансферу, – Рома веде перемовини з Інтером Маямі про перехід Хав'єра Пасторе в MLS. Трансфер аргентинця звільнить місце для Коваленка в списку гравців без паспорта ЄС, переконує Metropolitan Magazine.

Зауважимо, що після поразки від Мілана Рома практично попрощалася з мріями про Лігу чемпіонів на наступний сезон. Відставання від Аталанти складає вже 9 очок.

До слова, у сезоні 2019/20 Коваленко провів за Шахтар 25 поєдинків, у яких забив 2 голи та оформив один асист. Transfermarkt оцінює хавбека збірної України у 4,8 млн євро.

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