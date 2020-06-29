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"Для цього в нас є Маліновський": Мурієль розкрив роль українця в команді Гасперіні

11:07 - Читать на русском
"Для цього в нас є Маліновський": Мурієль розкрив роль українця в команді Гасперіні
Мурієль і Маліновський / фото із соцмереж

Форвард Аталанти з Бергамо Луїс Мурієль поділився тактичними секретами команди, пов'язаними з півзахисником Русланом Маліновським.

31’ Кевін Лазанья
87’ Кевін Лазанья
 
Дуван Сапата 9’
Луїс Мурієль 70’
Луїс Мурієль 79’
9’ Дуван Сапата
31’ Кевін Лазанья
70’ Луїс Мурієль
79’ Луїс Мурієль
87’ Кевін Лазанья

"Гасперіні сказав, щоб я не бив з-за меж штрафного майданчика, оскільки в моєму активі мало таких голів. Для цього в нас є Руслан Маліновський", – цитує колумбійця Tuttomercatoweb.

Результативна перестрілка Маліновського і Ко у відеоогляді матчу Удінезе – Аталанта – 2:3

Нагадаємо, що напередодні дубль Мурієля приніс Аталанті виїзну перемогу над Удінезе. Обидва м'ячі нападник забив із середньої дистанції: спочатку він вдало виконав штрафний із півкола перед карною зоною, а потім класно пробив з льоту метрів із 20-ти після скидки партнера.

До слова, минулого тижня українець Маліновський забив розкішний гол у ворота Лаціо божевільним ударом здалеку та потрапив до символічної збірної 27-го туру Серії А.

Аталанта перестріляла Удінезе – Маліновський красиво нагадував про себе, але опинився в тіні героя, який його замінив

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Теги
Італія Луїс Луїс Мурієль Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні Удінезе - Аталанта
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