"Для цього в нас є Маліновський": Мурієль розкрив роль українця в команді Гасперіні

Форвард Аталанти з Бергамо Луїс Мурієль поділився тактичними секретами команди, пов'язаними з півзахисником Русланом Маліновським.

"Гасперіні сказав, щоб я не бив з-за меж штрафного майданчика, оскільки в моєму активі мало таких голів. Для цього в нас є Руслан Маліновський", – цитує колумбійця Tuttomercatoweb.

Результативна перестрілка Маліновського і Ко у відеоогляді матчу Удінезе – Аталанта – 2:3

Нагадаємо, що напередодні дубль Мурієля приніс Аталанті виїзну перемогу над Удінезе. Обидва м'ячі нападник забив із середньої дистанції: спочатку він вдало виконав штрафний із півкола перед карною зоною, а потім класно пробив з льоту метрів із 20-ти після скидки партнера.

До слова, минулого тижня українець Маліновський забив розкішний гол у ворота Лаціо божевільним ударом здалеку та потрапив до символічної збірної 27-го туру Серії А.

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