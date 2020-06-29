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Валенсія звільнила Селадеса

22:21 - Читать на русском
Валенсія звільнила Селадеса
Альберт Селадес / Reuters

Альберт Селадес завершив свою роботу на тренерському містку Валенсії.

Левантійці оголосили про звільнення 44-річного фахівця на своєму офіційному сайті.

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Селадес став головним тренером Валенсії у вересні минулого року, замінивши на цій посаді Марселіно Тораля. Команда змогла пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів, однак без шансів вилетіла від Аталанти на стадії 1/8 фіналу. Справи в чемпіонаті складаються ще гірше – в останніх п'яти турах "кажани" набрали лише чотири очки, випавши із зони єврокубків.

Валенсія відразу оголосила ім'я спадкоємця Селадеса. Команду до кінця сезону доведе Воро Гонсалес у статусі тимчасового виконувача обов'язків.

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Теги
Іспанія Головне Воро Альберт Альберт Селадес Валенсія Валенсія
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