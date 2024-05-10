Аталанта розбила Марсель у другому півфінальному матчі Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Аталанта – Марсель на "Футбол 24.

Аталанта вийшла вперед на 30-й хвилині – Лукман отримав м'яч перед штрафним та пробив у нижній кут воріт. По перерві бергамаски подвоїли перевагу – Руджері обігрався з Лукманом та красиво поклав у дальню дев'ятку.

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Проте і після цього Аталанта не зупинилась, а Марсель так в атаку не пішов. Бергамаски на 90+5 поставили крапку в грі – Ель-Білаль Туре реалізував вихід віч-на-віч з Пау Лопесом.