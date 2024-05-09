Після перемоги над Баварією (2:1) голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін отримав шанс стати лише 3-м українцем в історії, який візьме участь у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів. Похизуватися таким досягненням до цього вдавалося двічі Андрію Шевченку з італійським Міланом та Олександру Зінченку з Манчестер Сіті.

Матч проти Борусії Д, запланований на 1 червня, стане для "вершкових" уже 18-м фіналом в історії. Андрій із ймовірністю у 90% з'явиться у старті королівського клубу. На боці 25-річного кіпера і фанати Реала, які вважають несправедливим, якщо у фінальній сутичці Анчелотті довірить місце в рамці воріт Тібо Куртуа, який оговтався від травми і встиг провести повноцінний матч проти Кадіса.

Про наддраматичний поєдинок на Сантьяго Бернабеу, польського арбітра Шимона Марциняка, який "вкрав" гол у Баварії, новий контракт Луніна і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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