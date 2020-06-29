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Скрипник може безперешкодно покинути Зорю та має кілька варіантів у клубах-учасниках єврокубків

11:33 - Читать на русском
Скрипник може безперешкодно покинути Зорю та має кілька варіантів у клубах-учасниках єврокубків
Віктор Скрипник / ФК Зоря

Наставник Зорі привернув увагу низки європейських клубів та може продовжити кар'єру в іншому місці.

Низка клубів Європи стежить за виступами Зорі під керівництвом Віктора Скрипника. Одразу декілька учасників єврокубків проявляють інтерес до тренера луганців. Один із цих клубів – учасник Ліги чемпіонів, а інші теж гарантували собі євросезон 2020/21. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

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Також він наголосив, що в контракті Скрипника із Зорею передбачена опція дострокового розірвання угоди будь-якою зі сторін по завершенні сезону 2019/20. Таким чином, 50-річний наставник має право покинути клуб вже цього літа без жодної компенсації, хоча його угода розрахована ще на 2 сезони. Контректних клубів-претендентів на Скрипника журналіст не назвав.

Нагадаємо, Скрипник очолив Зорю влітку 2019 року, замінивши на цій посаді Юрія Вернидуба. Раніше він працював у Вердері та Ризі. Під керівництвом 50-річного фахівця луганці посідають 3 місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на 2 очки за 4 тури до завершення сезону.

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Віктор Віктор Скрипник Зоря Зоря Головне ТаТоТаке
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