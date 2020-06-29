Барселона підписала П'яніча

Хавбек Ювентуса Міралем П'яніч після завершення сезону приєднається до Барселони.

Боснієць підписав контракт до літа 2024 року, повідомляє офіційний сайт каталонців.

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Ювентус отримає за зіркового хавбека 60 млн євро, ще 5 млн передбачені бонусами. Барселона прописала в угоді П'яніча клаусулу в розмірі 400 млн євро. Поточний сезон 30-річний півзахисник дограє в Турині, після чого приєднається до своєї нової команди.

Додамо, що Ювентус чотири роки тому заплатив Ромі за П'яніча 32 млн євро. Боснієць провів 36 матчів в усіх турнірах сезону 2019/20, забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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