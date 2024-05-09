Іменитий іспанський арбітр Матеу Лаос вважає, що Шимон Марциняк помилився, не зарахувавши гол Баварії у матчі з Реалом.

"Сталася катастрофа, якої ніхто не хотів. Свисток відключає можливість використання системи VAR. Сталося найгірше, що може статися в суддівстві.

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VAR не зміг допомогти. Не те, що лайнсмен підняв прапорець, а свисток головного арбітра зупиняє гру. Судді – спортсмени, і вони роблять помилки", – цитує Лаоса Sport.es.

Нагадаємо, що під час матчі-відповіді Реала та Баварії за рахунку 2:1 мюнхенці зрівняли рахунок. Утім, арбітри гри зафіксували офсайд і гол скасували. Німецький клуб впевнений, що рішення було неправильне.

Реал пройшов у фінал ЛЧ, здобувши драматичну перемогу в трилері з Баварією – Лунін і Хоселу врятували Мадрид від фіаско