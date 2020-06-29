Гравці Карпат отримали повідомлення, що матч проти Маріуполя не відбудеться – "леви" близькі до зняття з УПЛ

Чутки про можливе зняття "зелено-білих" з розіграшу УПЛ 2019/20 продовжують набирати обертів.

Карпати ризикують більше не зіграти у сезоні 2019/20. Після поєдинку проти Львова гравці "зелено-білих" отримали СМС-повідомлення, у яких вказано, що матч із Маріуполем, запланований на 1 липня, не відбудеться. Про це інформує Sport.ua.

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Нагадаємо, що сьогодні, 29 червня, з'явилася інформація про можливе зняття клубу з УПЛ. Дане рішення може бути оголошено вже цього тижня. Таким чином, гра проти Львова, ймовірно, стала для "зелено-білих" останньою в Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, Карпати є головним аутсайдером Прем'єр-ліги. Після 24-х зіграних матчів "зелено-білі" набрали лише 15 очок та загрузли в зоні вильоту з 8-очковим відставанням від Львова.

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