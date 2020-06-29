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В Олександрії прокоментували чутки про звільнення Шарана

17:11 - Читать на русском
В Олександрії прокоментували чутки про звільнення Шарана
Володимир Шаран / Фото ФК Олександрія

Директор Олександрії Дмитро Кітаєв прояснив ситуацію щодо майбутнього головного тренера клубу.

"Можу відразу ж дати спростування, що вся інформація про Шарана – неправда. Офіційно підтверджую: ніхто в ході сезону не думає про зміну тренера. Не знаю, звідки беруться такі новини. У Володимира Шарана є ціль і завдання. Він сумлінно працює. Бувають злети і падіння, але це життя. Зараз немає й мови, щоб міняти головного тренера.

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Питання в тому, наскільки великий відсоток довіри президента до головного тренера. Наприклад, сьогодні прочитав в пресі, що нібито Олександрія розглядає Вісенте Гомеса на заміну Шарану. Це нісенітниця. Ніхто нікого не розглядає. На іспанського фахівця наш клуб не виходив і не спілкувався.

Пару днів тому прочитав новину, що Олександрія задумалася про зміну головного тренера. Я розмовляв з президентом Сергієм Кузьменком. Думав, може, він це сказав. Однак він ні з ким не зустрічався і не розмовляв на цю тему. І не думав міняти головного тренера", – цитує Кітаєва FootBoom.

Після 28-ми турів УПЛ Олександрія розташувалась на 5-й сходинці, підопічні Володимира Шарана програли останніх 4 матчі поспіль.

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Головне Дмитро Кітаєв Олександрія Олександрія Володимир Володимир Шаран
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