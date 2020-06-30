Філіппо Індзагі вивів Беневенто в Серію А за сім турів до фінішу – провали конкурентів забезпечили титул чемпіона

Беневенто після дворічної паузи повернувся в еліту італійського футболу.

Серія В, 31 тур

Беневенто – Юве Стабія – 1:0

Гол: Сау, 71

Вилучення: Кальдірола, 24 (Б)

Асколі – Кротоне – 1:1

Голи: Тротта, 78 – Барберіс, 60

Спеція – Піза – 1:2

Голи: Г'ясі, 26 – Марконі, 38, 86

Чіттаделла – Перуджа – 2:0

Голи: Діав, 40, 55 (обидва – пен.)

Беневенто перед 31 туром мав 22 очки переваги над третім місцем (Спецією), тому перемога гарантувала команді Індзагі достроковий вихід в Серію А. Завдання безумовного лідера чемпіонату дещо ускладнило раннє вилучення вихованця Інтера Кальдіроли, однак господарі все ж дотиснули Кротоне завдяки точному удару Марко Сау.

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Паралельні матчі конкурентів показали, що Беневенто цілком вистачило б і нічиєї. Спеція поступилася Пізі, а Чіттадела вже не мала математичних шансів завадити "відьмам". Питання чемпіонства також вирішилося в цьому турі, оскільки Кротоне не впорався з аутсайдером Асколі.

Настільки впевнене лідерство Беневенто є абсолютно закономірним. Підопічні Індзагі забили найбільше, а пропустили найменше, програли лише одного разу (шокуючі 0:4 від Пескари ще в 9 турі). Піппо може спокійно догравати сезон, вболіваючи за свого молодшого брата Сімоне, який разом з Лаціо намагається перервати гегемонію Ювентуса в Серії А.

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