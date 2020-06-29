Карпати знімуться з УПЛ вже найближчими днями, – ЗМІ

Схоже, львівський клуб не зможе завершити сезон 2019/20 через серйозні фінансові труднощі.

Вже на цьому тижні львівський клуб оголосить про припинення участі в УПЛ 2019/20. Карпати не отримають атестат на новий сезон через наявність заборгованості на суму 5 млн доларів. Дедлайн ліцензування – вже завтра, 30 червня, повідомив Сергій Болотніков в ефірі ТаТоТаке.

"Карпати очікують непрості реформи": Смалійчук зробив першу заяву в статусі власника львівського клубу

За інформацією журналіста, новий співвласник Карпат Олег Смалійчук вже кілька тижнів перебуває в Україні та веде перемовини з Ігорем Коломойським – власником другої частки акцій Карпат про погашення 50% заборгованості. Іншу половину новоспечений власник "зелено-білих" начебто готовий взяти на себе і продовжувати фінансування клубу. Втім, наразі Коломойський та Смалійчук так і не зустрілися.

У випадку відмови олігарха Смалійчук готовий викупити його частку клубу, яка оцінюється у 25 млн доларів – найімовірніше, мова йде про розстрочку. Якщо ж сторони не дійдуть консенсусу, то Карпати оголосять про припинення виступів в УПЛ вже найближчими днями, позаяк клуб не планує витрачати гроші на участь у матчах, що залишилися. Вірогідність такого сценарію оцінюється у 90%.

Крім того, як повідомили в ефірі програми, не виключеним є вимушений варіант зі створенням нового клубу Карпати, який розпочав би виступи у Другій лізі України, а, можливо, навіть у Першій.

Нагадаємо, Карпати є головним аутсайдером Прем'єр-ліги. Після 24-х зіграних матчів "зелено-білі" набрали лише 15 очок та загрузли в зоні вильоту з 8-очковим відставанням від Львова.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу