Сетьєн ризикує бути звільненим після матчу з Атлетіко – у Барселони вже є кандидат на заміну

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн переживає зайвий тиск перед поєдинком 33 туру Прімери проти Атлетіко.

Поразка або навіть нічия у матчі з мадридцями (30 червня) поставить під загрозу майбутнє 61-річного фахівця, стверджує AS.

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Барселона готується до найгіршого сценарію і вже знайшла заміну для Сетьєна. Команду до кінця сезону може прийняти Гарсія Пім'єнта, який наразі працює з Барселоною Б. Керманича дубля вже попередили про можливе призначення, хоча він саме готував свою команду до плей-офф Сегунди Б. До слова, кандидатуру 45-річного Пім'єнти розглядали ще в січні після звільнення Вальверде.

Нагадаємо, Барселона після 32 турів Прімери поступається Реалу двома очками, у "вершкових" також є перевага у особистих зустрічах.

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