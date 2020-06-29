Вальверде може очолити Валенсію

Колишній керманич іспанської Барселони Ернесто Вальверде незабаром може стати головним тренером кризової Валенсії.

56-річний фахівець готується відновити тренерську діяльність, стверджує Onda Cero.

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Вальверде та його асистент Хон Аспіасу вже почали пошуки помешкання у Валенсії. Вони сподіваються, що невдовзі розпочнуть роботу з місцевим клубом. "Кажани" переживають ігрову кризу, зазнавши трьох поразок в 4-х матчах. Нині левантійці опустилися на 8-ме місце в Прімері та в будь-який момент можуть звільнити Альберта Селадеса, який конфліктує з гравцями, з посади головного тренера.

Оточення Вальверде вже контактувало з босами Валенсії щодо можливої співпраці. Якщо його призначення відбудеться, то це буде другий прихід ентренадора на Месталью.

До слова, Ернесто Вальверде перебуває без роботи з січня 2020-го, коли він був звільнений із Барселони. Раніше фахівець також тренував Атлетік Більбао, Олімпіакос, Вільяреал, Еспаньйол і дубль Атлетіка.

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