Мессі зухвало принижував тренера Барселони прямо на полі – ганебне відео

Мессі ігнорує Сетьєна та його помічника

Барселона переживає тотальний розкол між гравцями і тренерським штабом. Матч проти Сельти підтвердив величезні проблеми Сетьєна.

Сенсаційні кадри програми El Partidazo de Movistar ганьблять весь каталонський клуб, включно з чинним володарем "Золотого м'яча". Мессі відверто принизив помічника Кіке Сетьєна, Едера Сарабію, який звернувся до аргентинця з вказівками під час перерви на водопій.

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Мессі зухвало відвертався від тренера, коли той намагався щось йому підказати. Лео обюрювався, Суарес намагався його заспокоїти, а Сетьєн спостерігав за сценою з кам'яним виразом обличчя.

Мадридська преса наполягає, що гравці Барселони не вперше ігнорують Кіке з його помічниками. Мессі та інші зіркові футболісти начебто розчарувались новим керманичем.

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TODO MAL. Messi parece no querer escuchar las indicaciones del segundo entrenador, Eder Sarabia y ni siquiera la presta atención, durante una pausa en el partido entre en Barcelona y el Celta. pic.twitter.com/LktdDkASqm — Bitbol (@Bitbol_LA) June 29, 2020