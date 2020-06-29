Мессі зухвало принижував тренера Барселони прямо на полі – ганебне відео

Барселона переживає тотальний розкол між гравцями і тренерським штабом. Матч проти Сельти підтвердив величезні проблеми Сетьєна.
Сенсаційні кадри програми El Partidazo de Movistar ганьблять весь каталонський клуб, включно з чинним володарем "Золотого м'яча". Мессі відверто принизив помічника Кіке Сетьєна, Едера Сарабію, який звернувся до аргентинця з вказівками під час перерви на водопій.
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Мессі зухвало відвертався від тренера, коли той намагався щось йому підказати. Лео обюрювався, Суарес намагався його заспокоїти, а Сетьєн спостерігав за сценою з кам'яним виразом обличчя.
Мадридська преса наполягає, що гравці Барселони не вперше ігнорують Кіке з його помічниками. Мессі та інші зіркові футболісти начебто розчарувались новим керманичем.
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