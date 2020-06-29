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Мессі зухвало принижував тренера Барселони прямо на полі – ганебне відео

09:38 - Читать на русском
Мессі зухвало принижував тренера Барселони прямо на полі – ганебне відео
Мессі ігнорує Сетьєна та його помічника

Барселона переживає тотальний розкол між гравцями і тренерським штабом. Матч проти Сельти підтвердив величезні проблеми Сетьєна.

50’ Федір Смолов
88’ Яго Аспас
 
Луїс Суарес 20’
Луїс Суарес 67’
20’ Луїс Суарес
50’ Федір Смолов
67’ Луїс Суарес
88’ Яго Аспас

Сенсаційні кадри програми El Partidazo de Movistar ганьблять весь каталонський клуб, включно з чинним володарем "Золотого м'яча". Мессі відверто принизив помічника Кіке Сетьєна, Едера Сарабію, який звернувся до аргентинця з вказівками під час перерви на водопій.

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Мессі зухвало відвертався від тренера, коли той намагався щось йому підказати. Лео обюрювався, Суарес намагався його заспокоїти, а Сетьєн спостерігав за сценою з кам'яним виразом обличчя.

Мадридська преса наполягає, що гравці Барселони не вперше ігнорують Кіке з його помічниками. Мессі та інші зіркові футболісти начебто розчарувались новим керманичем.

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Теги
Іспанія Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Кіке Кіке Сетьєн Сельта - Барселона
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