Шахтар отримає за оренду Соболя 1 млн євро

Чемпіон Бельгії 2019/20 непогано поповнить банківський рахунок "гірників" за оренду Едуарда Соболя.

Як відомо, Едуард Соболь наступний сезон знову проведе у складі Брюгге. Бельгійський клуб орендував захисника збірної України в Шахтаря та має опцію викупу 25-річного Соболя за 4 млн євро. Зауважимо, що контракт захисника з "гірниками" розрахований до 30 червня 2022-го.

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Тепер же стала відома сума, в яку Брюгге обійдеться оренда гравця. За другий рік захисника у чемпіонаті Бельгії Шахтар отримає 1 млн євро. Про це повідомляє Voetbal Nieuws, посилаючись на дані Het Laatste Nieuws.

В сезоні 2019/20 українець відіграв за Брюгге 36 поєдинків у всіх турнірах та віддав 4 гольові передачі. Його команду визнали чемпіоном Бельгії, адже сезон було завершено достроково.

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