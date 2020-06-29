toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КАРПАТИ ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЛУНІН

Шахтар отримає за оренду Соболя 1 млн євро

16:04 - Читать на русском
Шахтар отримає за оренду Соболя 1 млн євро
Едуард Соболь / ФК Брюгге

Чемпіон Бельгії 2019/20 непогано поповнить банківський рахунок "гірників" за оренду Едуарда Соболя.

Як відомо, Едуард Соболь наступний сезон знову проведе у складі Брюгге. Бельгійський клуб орендував захисника збірної України в Шахтаря та має опцію викупу 25-річного Соболя за 4 млн євро. Зауважимо, що контракт захисника з "гірниками" розрахований до 30 червня 2022-го.

Рома відновила інтерес до Коваленка та сподівається на поступки від Шахтаря

Тепер же стала відома сума, в яку Брюгге обійдеться оренда гравця. За другий рік захисника у чемпіонаті Бельгії Шахтар отримає 1 млн євро. Про це повідомляє Voetbal Nieuws, посилаючись на дані Het Laatste Nieuws.

В сезоні 2019/20 українець відіграв за Брюгге 36 поєдинків у всіх турнірах та віддав 4 гольові передачі. Його команду визнали чемпіоном Бельгії, адже сезон було завершено достроково.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

blog_ava
Карпати знімуться з УПЛ вже найближчими днями, – ЗМІ
10:54
13551
Теги
Трансфери Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Українці за кордоном Едуард Едуард Соболь Шахтар Шахтар Брюгге Брюгге Бельгія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Вальверде може очолити Валенсію
    Іспанія — 11:21401 Вальверде може очолити Валенсію
1
год
:
49
хв
Минай
18:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук