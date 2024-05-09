Ліга чемпіонів

Реал пройшов у фінал Ліги чемпіонів, здобувши драматичну перемогу в трилері з Баварією. У ворота Луніна влетів шедевр, але дубль Хоселу на останніх хвилинах врятував Мадрид. Marca визнала українського голкіпера одним із героїв матчу. Не обійшлося без скандалу – арбітри позбавили Баварію потенційного гола.

У вирішальному матчі за титул "вершкові" зіграють проти дортмундської Борусії. Борусія втратила Джуда, гра Терзіча викликала кров з очей – як суцільний морок перетворився у фінал Ліги чемпіонів?

Україна

В українському футболі розгорівся скандал, бо футболіста мобілізували працівники ТЦК. Клуб звернувся до Шевченка та ПФЛ, але отримав чіткі відповіді від УАФ та ЗСУ.

Рух вимагає в УАФ замінити арбітра матчу проти Оболоні. Ігоря Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства. Мірча Луческу може сенсаційно повернутися в Динамо.

Світ

Клаусула Артема Довбика таємно "зросла" – вдалося розкрити сенсаційні деталі потенційного трансферу. Фіорентина оформила камбек з Брюгге і вдруге поспіль вийшла у фінал Ліги конференцій.