Карпати не мають грошей для виїзду на матч із Маріуполем та проведення інших поєдинків – офіційна заява клубу

Львівський клуб опублікував спеціальну заяву, у якій повідомив про неможливість участі у виїзних матчах чемпіонату України.

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, з'явилася інформація про можливе зняття Карпат з УПЛ. Дане рішення може бути оголошено вже цього тижня.

Львівський клуб наразі не підтвердив інформації про таке рішення, але заявив, що не має коштів для виїзду на поєдинок чемпіонату проти Маріуполя, який запланований на 1 липня. Тритижневий виїзд на три поспіль матчі обійдеться Карпатам у півтора мільйона гривень, яких у розпорядженні клубу немає.

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"Як відомо, власниками клубу є дві іноземні компанії – Менділ Лімітед, яка віднедавна належить Олегу Смалійчуку, та Крісал Холдінгс, що, відповідно до документів, належить Каті Парпі. Олег Смалійчук тривалий час перебував у Києві і намагався зустрітися із представниками та власниками компанії Крісал Холдінгс, аби викупити їхню частку клубу чи домовитися про спільне фінансування. Наскільки мені відомо, зустріч не відбулася. Також друга сторона жодним чином не реагувала на офіційні листи від Олега Смалійчука з ідентичними пропозиціями.

Не секрет, що в клубу були тривалі фінансові труднощі, ми рік виживали без фінансування. Зараз у Карпат буквально нема власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності, всі можливі варіанти вичерпані. Необхідна солідна дотація, адже карантинні форс-мажори ніяким чином не можна було передбачити під час формування і так урізаного та скромного бюджету.

Після зміни власника компанії Менділ Лімітед Олег Смалійчук прилетів до Львова та оперативно закрив низку проблемних питань. Зараз боргів перед командою нема – більше того, гравці отримали матеріальне заохочення за проявлений характер у львівському дербі. Однак після відсутності діалогу з компанією Крісал Холдінгс, Олег Смалійчук повідомив мене, що має можливість фінансувати клуб на свої 50%, оскільки є простим бізнесменом, а не олігархом. Відповідно, наразі у нас нема можливості виїхати на гру в Маріуполь. Дуже сподіваюся, що представники Крісал Холдінгс нарешті звернуть увагу на нашу проблему і вступлять в конструктивний переговорний процес", – цитує слова Ростислава Ящишина офіційний сайт Карпат.

"Леви" є головним аутсайдером Прем'єр-ліги. Після 24-х зіграних матчів "зелено-білі" набрали лише 15 очок та загрузли в зоні вильоту з 8-очковим відставанням від Львова.

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