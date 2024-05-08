Фанати освистали гімн Боснії перед "сепаратистським" фіналом Кубка – хорвати здолали сербів
У середу, 8 травня, у фіналі Кубка Боснії і Герцеговини Зрінські обіграв Борац із рахунком 1:0.
Кубок Боснії і Герцеговини, фінал
Зрінські – Борац – 1:0
Гол: Чуже, 30
Фінальний матч Кубка Боснії і Герцеговини ознаменувався скандалом. Уболівальники обох команд освистали виконання національного гімну країни перед початком гри.
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Як інформує BiHFootball, річ у тім, що історично Зрінські та Борац – два клуби, які ненавидять Боснію і Герцеговину. Вони, по суті, орієнтуються на інші країни: Борац підтримують серби, а за Зрінські вболівають хорвати. У складі Зрінські присутні 11 хорватів, у складі Бораца виступають 7 сербів і один хорват.
Зріньскі обіграв Борац із рахунком 1:0. Єдиний гол на 30-й хвилині забив хорватський півзахисник Маріо Чуже.