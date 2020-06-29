Шахтар має серйозну мотивацію на матч проти Динамо – погані новини для киян

Схоже, команді Олексія Михайличенка не варто очікувати розслабленості "гірників" у Класичному.

Гравці Шахтаря продовжують отримувати серйозні преміальні навіть після дострокового здобуття чемпіонського титулу, який став для клубу 13-м в історії України. Керівництво тепер виплачує подвійні преміальні за кожну перемогу "гірників". Про це повідомив Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

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Таким чином, Шахтар має серйозну мотивацію на поєдинок проти динамівців навіть за відсутності турнірної інтриги для донеччан. А от для команди Михайличенка поєдинок матиме вагоме значення, адже кияни борються за друге місце, випереджаючи Зорю лише на 2 очки. Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар пройде в суботу, 4 липня.

Після "біло-синіх" команда Луїша Каштру ще зіграє з Десною та Колосом, а завершить чемпіонат поєдинком проти Олександрії.

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