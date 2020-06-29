Барселона офіційно підтвердила трансфер Артура в Ювентус

Півзахисник Барселони Артур продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Італії.

Каталонці на своєму офіційному сайті повідомили про перехід 23-річного хавбека в Ювентус.

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Сума трансферу склала 72 млн євро, ще 10 млн передбачені бонусами. Сезон 2019/20 Артур завершить у складі Барселони, після чого приєднається до туринського гранда.

Нагадаємо, чинні чемпіони Іспанії придбали Артура два роки тому у Греміо за 31 млн євро. За два сезони бразилець провів 72 матчі у всіх турнірах.

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