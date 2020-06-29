Барселона офіційно підтвердила трансфер Артура в Ювентус

Овертайм — 19:30 110
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Диктатор, який не впускав свою збірну на Мундіаль: скандальні матчі, дружина вболіває за інший клуб, 14-річна коханка
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В Олександрії прокоментували чутки про звільнення ШаранаУкраїна — 17:11 1398
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Карпати не мають грошей для виїзду на матч із Маріуполем та проведення інших поєдинків – офіційна заява клубуУкраїна — 14:28 5111
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Рома відновила інтерес до Коваленка та сподівається на поступки від ШахтаряУкраїна — 14:13 1910
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Гравці Карпат отримали повідомлення, що матч проти Маріуполя не відбудеться – "леви" близькі до зняття з УПЛУкраїна — 13:46 999