"Я припускав, що буде тяжко. Нам і в Римі вже було непросто. Цього разу ми пропустили два голи виключно через окремі епізоди. Ми не мали забувати те, що створили, і мені сподобалася реакція. Минулого року ми були близькими до фіналу, цього року таки дійшли.

Черговий камбек команди Алонсо ціною у фінал Ліги Європи у відеоогляді матчу Байєр – Рома – 2:2

Ми продемонстрували чудовий характер після їхнього другого гола. Після цього я подивився в очі своїм гравцям і побачив, що вони хочуть більшого. У нас є шанс виграти три титули. І мої хлопці заслуговують на всі три титули.

Аталанта у фіналі ЛЄ? Команда Гасперіні протягом багатьох років добре зарекомендувала себе. Буде чудово кинути їм виклик. Ми щасливі, що вийшли у фінал. Зіграємо два фінали за тиждень – ЛЄ (22 травня) та Кубка Німеччини (25 травня)", – наводить слова Алонсо прес-служба УЄФА.

Байєр врятувався у грі з Ромою, вийшов у фінал Ліги Європи та встановив рекорд – "фейл" Манчіні виявився вирішальним