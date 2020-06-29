Буффон і К'єлліні офіційно продовжили свої контракти з Ювентусом

Ветерани Ювентуса Джанлуїджі Буффон та Джорджо К'єлліні затримаються в клубі щонайменше ще на один сезон.

Туринський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контрактів з голкіпером та захисником до літа 2021-го.

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У нинішньому сезоні обидва виконавці не відіграють провідну роль в Ювентусі. Буффон є дублером Щенсни та провів 13 матчів у всіх турнірах. Натомість в активі Джорджо К'єлліні лише 3 поєдинки (1 гол). Він пропустив кілька місяців через важку травму коліна.

До слова, наступна кампанія стане для 42-річного Буффона вже 19-ю у складі Юве, для 35-річного К'єлліні – 16-ю.

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