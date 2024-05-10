"Чи було зрозуміло, що історія Львова підходить до завершення? Ні, це стало ясно не зразу. Керівництво ухвалило рішення про закриття клубу лише в кінці сезону, а спочатку перед нами стояло завдання зберегти прописку в еліті. Пройшли зимові збори, усе було добре. На старті весняної частини сезону обіграли Минай, зіграли внічию з Кривбасом і програли Зорі. Якісь очки набрали, але згодом зняли головного тренера Олега Дулуба – й усе пішло на перекіс.

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Хоча я й не можу сказати, що це вина Анатолія Безсмертного, який прийшов на його місце. Він хороший тренер – і ми ніби й грали непогано. Анатолій Петрович робив усе від себе залежне, аби в команді зберігалась хороша атмосфера, а це було важко. Тоді вже ходили розмови, платити нам зарплатню, чи ні. Коли ж я лише прийшов у команду (у січні 2023 року – прим.) – все було добре, а з квітня – виплати припинились.

Керівництво ставило якісь умови, аби фінансування поновилось? "Виграєте – отримаєте". І все. Ситуація дика. Як можна не платити заробітну платню за результати? Ви ж підписуєте контракти з людьми", – поділився Алібеков в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Ахмед провів за Львів з січня по червень 2023 року. ПФК Львів припинив існування після останнього місця в УПЛ 2022/23. Алібеков же зараз виступає за першоліговий Епіцентр, який претендує на вихід до УПЛ шляхом перехідних матчів.

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