Ящишин назвав єдиний сценарій порятунку Карпат

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин спробував прояснити ситуацію з кризою у львівському клубі.

"У клубу два власника – дві іноземні компанії. З одним співвласником я постійно перебуваю в контакті, він допомагає чим може. На жаль, Олег Смалійчук не зміг зустрітися з іншим співвласником. Я залишився без необхідної дотації.

Циганик назвав несподівані причини кризи Карпат – львів'яни заявили про неспроможність дограти сезон

Ми цілий рік жили без фінансування. Ми тягнули на жилах, щоб прожити і протриматися. Ясно, що це не життя, а існування. Результати в турнірній таблиці абсолютно відповідають дійсності.

Олег Смалійчук готовий фінансувати виключно свої 50%. Він хотів зустрітися з іншим інвестором, щоб обговорити два варіанти. Перший – продаж, і другий – спільне фінансування, саме так і прописано в договорі про співпрацю двох компаній. Зараз я не маю необхідної суми, щоб відправити команду на виїзд.

Залишаю невеликий відсоток на те, що ситуація може змінитися. Я живу надією, що два інвестори знайдуть діалог і багатостраждальні Карпати зможуть жити далі. Поки ситуація, яка була зранку, не змінилася.

Другий співвласник Карпат? Красива дівчина – Катя Парпі. У Facebook її бачив. Чи то гречанка, чи кіпріотка. Я жодного разу не спілкувався з нею, а також з представниками компанії Крісан Холдінгс. Не можу говорити, скільки років до того не було діалогу, але, наскільки мені відомо, – років сім або вісім", – зізнався Ящишин для програми "ЗалишайсяЗФутболом".

Нагадаємо, Карпати замикають турнірну таблицю УПЛ лише з 15-ма очками.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу