"Нам не потрібно забивати п'ять м'ячів – двох буде достатньо", – сказав Де Россі перед матчем-відповіддю з Байєром. Тренер Роми декларував, що його команда намагатиметься здійснити камбек, а сам він і близько не думатиме про наступний найважливіший матч чемпіонату з Аталантою. Було очевидно, Даніеле готує якийсь тактичний сюрприз. У Леверкузені він його явив: уперше під керівництвом ДДР Рома зіграла в три центральні захисники, причому лівим центральним був номінально фланговий гравець Анхеліньо. Можливо, алленаторе надихнувся найзнаменитішим камбеком Роми в її історії – проти Барселони у 2018-му. Тоді Еусебіо Ді Франческо теж несподівано зіграв у три захисники. Щоправда, тоді у колишнього тренера не було вибору через кадровий дефіцит – зараз у нинішнього наставника цей вибір був.

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Я не схильний підводити гру під результат, тому зазначу одразу: Рома сама не змогла витримати заданий Байєру темп на перших хвилинах: після небезпечного удару Пеллегріні з другого поверху робота була тільки у Свілара. Йому загрожували Гложек, Фрімпонг, Адлі та Паласіос – сербо-бельгійський воротар "джаллороссі" крутився як білка в колесі. Коли вже навіть він був безсилий, на допомогу прийшла штанга. Здавалося, італійська команда вплуталася в авантюру: зв'язка форвардів Лукаку-Азмун навіть не чіплялася за м'ячі, а розриви між оборонною лінією і середньою з кожною швидкою атакою Байєра збільшувалися дедалі більше.

Сам факт, що саме римляни забили в першому таймі єдиний м'яч, здавався нелогічним. Проте за кілька хвилин до перерви Та борцівським прийомом захопив Азмуна під час не найнебезпечнішого навісу на Лукаку – і арбітр Данні Маккелі вказав на позначку. Паредес пробив не найкращим чином – строго по центру – але Коварж вирішив вгадувати. Так рахунок було відкрито.

Перед грою Де Россі зізнався, що просив у Массіміліано Аллегрі поради стосовно матчу-відповіді в Леверкузені. "Ви можете забити перший м'яч і на 60-й хвилині, головне – не поспішати і не панікувати", – сказав йому тренер Ювентуса. У районі 65-ї хвилини Рома забила вже свій другий м'яч. Гості мають бути вдячні Хабі Алонсо за ротацію – тренер Байєра залишив Вірца в запасі і випустив замість нього Гложека. Чеський форвард не тільки поров усі свої можливості в атаці, а й привіз другий пенальті у свої ворота – він надто високо підняв руку у своєму штрафному майданчику.

Маккелі вказав на точку тільки після відеоперегляду. Так він повернув Ромі боржок, що тягнувся з 2018 року: у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із Барселоною (1:4) нідерландський суддя не призначив на користь римлян два чистісіньких пенальті – в ту пору системи VAR ще не існувало... Коварж знову стрибнув у кут, але не вгадав – Паредес пробив у протилежний.

Розв'язка трапилася в основний час, і це єдиний позитивний момент для Роми в цьому протистоянні – якщо вже вилітати за три дні до гри з Аталантою в чемпіонаті, то без додаткового часу. На 83-й хвилині два головні герої римської команди останніх місяців – Міле Свілар і Джанлука Манчіні – спорудили автогол: воротар вийшов на перехоплення і врізався в Смоллінга, а захисник не встиг вчасно зреагувати на несподіваний м'яч – тож снаряд випадково опинився в сітці.

Рома побігла чи не повним складом вперед відігруватися, і на останніх секундах пропустила другий м'яч від Станішіча. Так Байєр встановив рекорд за кількістю матчів без поразок. Леверкузен обійшов Бенфіку зразка 1953-55-х років, яка залишалася непереможною 48 матчів поспіль. Тепер безпрограшна серія команди Хабі Алонсо становить 49 ігор. Та найголовніше для "нуль четвертих" те, що вони вийшли у фінал Ліги Європи.