Шаблій стане неофіційним спортивним директором Зорі – Геллер може пожертвувати Скрипником

Український агент Вадим Шаблій, який співпрацює з більшістю гравців УПЛ, буде певною мірою визначати трансферну політику Зорі.

Агент неофіційно виконуватиме функції спортивного директора луганського клубу. Про це заявив Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

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"Ставлення президента Зорі до агента №1 в клубі (Вадима Шаблія – прим.) не змінилося. Воно, як і раніше, досить позитивне, тому що вони співпрацюють 7 чи 8 років. А Віктор Скрипник для Геллера, як я розумію, просто черговий тренер. Може, він не настільки розбирається в тонкощах футболу і не бачить, що Скрипник зробив з командою. Вибираючи між Скрипником і Шаблієм, він свій вибір, швидше за все, зробить на користь другого.

Вадим Шаблій буде неофіційно виконувати ті ж функції, які виконує спортивний директор клубу. Тобто він буде визначати якусь кадрову стратегію", – зазначив Співаковський.

Як відомо, після відходу Сергія Рафаїлова його наступником тимчасово став Станіслав Оганов – саме він наразі є виконувачем обов'язків спортдира Зорі.

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