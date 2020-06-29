toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЛУНІН

Шаблій стане неофіційним спортивним директором Зорі – Геллер може пожертвувати Скрипником

12:26 - Читать на русском
Шаблій стане неофіційним спортивним директором Зорі – Геллер може пожертвувати Скрипником
Вадим Шаблій та Олександр Караваєв / фото із соцмереж

Український агент Вадим Шаблій, який співпрацює з більшістю гравців УПЛ, буде певною мірою визначати трансферну політику Зорі.

Агент неофіційно виконуватиме функції спортивного директора луганського клубу. Про це заявив Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Скрипник може безперешкодно покинути Зорю та має кілька варіантів у клубах-учасниках єврокубків

"Ставлення президента Зорі до агента №1 в клубі (Вадима Шаблія – прим.) не змінилося. Воно, як і раніше, досить позитивне, тому що вони співпрацюють 7 чи 8 років. А Віктор Скрипник для Геллера, як я розумію, просто черговий тренер. Може, він не настільки розбирається в тонкощах футболу і не бачить, що Скрипник зробив з командою. Вибираючи між Скрипником і Шаблієм, він свій вибір, швидше за все, зробить на користь другого.

Вадим Шаблій буде неофіційно виконувати ті ж функції, які виконує спортивний директор клубу. Тобто він буде визначати якусь кадрову стратегію", – зазначив Співаковський.

Як відомо, після відходу Сергія Рафаїлова його наступником тимчасово став Станіслав Оганов – саме він наразі є виконувачем обов'язків спортдира Зорі.

"Після удару подумав, що світло вимкнули на стадіоні": капітан Зорі – про боротьбу з Динамо і чутки навколо команди

blog_ava
Десна – Динамо: Київ зазнав історичної ганьби попри дубль Циганкова – ідеальний шторм, який переживуть не всі винуватці
03:10
22551
Теги
Вадим Шаблій Євген Геллер Віктор Віктор Скрипник Зоря Зоря
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
38
хв
Минай
18:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук